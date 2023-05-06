Тела двух подростков нашли при тушении пожара в городе Называевске Омской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Омской области

Сегодня, 6 мая, около 5 часов утра в одном из жилых домов города Называевска в Омской области случился пожар. Во время тушения огня пожарные обнаружили тела двух подростков 13 и 14 лет.

Причины пожара выясняются. По предварительным данным, смерть наступила от отравления угарным газом. Как стало известно, в ночь, когда случилась трагедия, мальчики находились дома одни.

СУ СК России по Омской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Региональная прокуратура взяла ход расследования дела под контроль.

— По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Предварительная причина смерти детей – отравление угарным газом, — сообщила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.