В Омской области с 9 мая ожидается похолодание

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омскую область во вторник, 9 мая, на смену 30-граудсной жаре придет похолодание. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

Так, в ночь с 8 на 9 мая столбик термометра опустится до +9...+14, в северный районах — до -2 градусов. Днем воздух прогреется лишь до +13...+18 градусов. Осадков в течение суток не ожидается. Ветер северный со скоростью 6-11 метров в секунду.

Напомним, в ближайшие два дня — 6 и 7 мая — погода в Омске и области будет по-настоящему летней: температура воздуха в дневные часы составит от +25 до +30 градусов. В связи этим на территории региона с 7 по 10 мая ожидается опасное явление-чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости).

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru