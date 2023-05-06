В трех районах Омской области ожидается высокая пожарная опасность с 7 по 10 мая

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

По данным синоптиков, с 6 по 8 мая в Омской области дневная температура воздуха составит +30 градусов. При этом, в выходные дни, с 7 по 8 мая, скорость ветра может достигать 18 м/с. При этом, осадков не ожидается. Сухая жаркая погода на фоне отсутствия осадков способствует повышенной пожароопасности.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Павлоградке, Исилькуле и Одесском районах с 7 по 10 мая. В эти дни высока вероятность природных пожаров. Населенные пункты окажутся в зоне риска.

В региональном МЧС рекомендовали усилить работу с населением, с привлечением сельских старост, межведомственных профилактических групп и надзорных служб. Омичей просят соблюдать правила пожарной безопасности.

Спасатели также обратились к дачникам, которые собираются провести выходные и праздничные дли на своих садовых участках.

– Чаще всего в выходные и праздничные дни начинает полыхать трава вблизи дачных сообществ, либо же на участках горят строения. ГУ МЧС России по Омской области настоятельно рекомендует дачникам не пренебрегать правилами, чтобы праздничные и выходные дни прошли в безопасности, ведь риск возгораний может возрасти вместе с сухой и ветреной погодой, – сообщили в региональном ведомстве.

Отметим, что на территории Омской области введен особый противопожарный режим. Жителям запрещается разводить огонь на открытой местности, в лесах, сжигать траву и мусор. За нарушения предусмотрены штрафы.