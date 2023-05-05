В Омской области разыскивают 50-летнего мужчину, который ушел в лес и не вернулся

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Омской области.

В Омской области разыскивают мужчину, который ушел в лес еще во вторник, 2 мая, и не вернулся.

Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», 50-летний Виктор Сенаторов ушел с работы деревне Караульное Называевского района в лес и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Был одет в черную крутку, зеленый пиджак, темно-серый свитер, темные штаны, темные туфли, черную кепку.

Всех, обладает какой-либо информации о пропавшем, просят обращаться по телефону «горячей линии»: 8-800-700-54-52 или 112.

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