Омский «Авангард» заключил двухлетний контракт с защитником клуба ВХЛ «Зауралье» Спиценко

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

«Авангард» заключил двухлетний контракт с 23-летним защитником клуба ВХЛ «Зауралье» Кириллом Спиценко. Хоккеист вошел в состав омской команды в результате обмена. Руководство «ястребов» выплатило курганскому клубу денежную компенсацию.

В минувшем сезоне Спиценко провел 59 матчей в составе «Зауралья», в которых набрал 20 очков.

— Спиценко набрался необходимого опыта в ВХЛ, окреп и прибавил в мастерстве. В прошлом сезоне проявил себя в составе «Зауралья», стал стабильным игроком основы, набирал очки, надежно действовал в обороне. Мы следим за своими воспитанниками, и поэтому решили дать Кириллу возможность проявить себя в системе нашего клуба. Теперь дело за ним, — прокомментировал генменеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов.

Напомним, в среду, 3 мая, омский «Авангард» заключил контракт с 31-летним нападающим «Автомобилиста» Павлом Куликовым.

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