В Омске с 10 мая изменят схему движения на перекрестке улиц Герцена и Фрунзе

Фото: департамент транспорта.

В Омске с 10 мая изменят схему движения транспорта на перекрестке улиц Герцена и Фрунзе. Количество полос в направлении центра города будет увеличено. Как утверждают в дептрансе, это повысит пропускную способность на этом участке.

— После реализации принятых корректировок на подходе к улице Фрунзе при движении в направлении улицы Интернациональной будут организованы три полосы, из которых первая и вторая — для движения прямо, третья полоса — для левого поворота на улицу Фрунзе. Ширина проезжей части перед перекрёстком позволяет увеличить количество полос в соответствии с нормативами. В обратном направлении изменений схемы движения по улице Герцена не планируется. Пофазное светофорное регулировании также останется без изменений, — пояснила замдиректора департамента транспорта Марина Расторгуева.

Отметим, 10 мая на указанном участке заменят дорожные знаки и нанесут новую разметку.

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