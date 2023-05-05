В Омске 6 мая автобусы изменят маршрут, а троллейбусы отменят на время репетиции парада

Фото: пресс-служба мэрии Омска

В субботу, 6 мая, в Омске пройдет репетиция торжественного прохождения войск Омского гарнизона. В связи с этим схема движение транспорта c 19:30 до 00:00 в центре города будет изменена. Об этом сообщили в омском департаменте транспорта. Троллейбусы по маршрутам № 2, 3, 4, 7, 12, 15, 16 отменят в вечерние часы, начиная с 20:00.

При планировании поездок 6 мая, необходимо учитывать измененную схему движения некоторых автобусов:

— автобусы по маршрутам № 20, 22, 33, 59, 69, 73, 109, 110 продолжат движение с улицы Красный Путь в обоих направлениях по улицам 7-я Северная, Герцена и Гагарина, проспекту К. Маркса, далее — по утверждённым схемам;

— автобусы по маршрутам № 24, 64, 78, 95 направятся с метромоста по улице Фрунзе, далее — по улицам Герцена, Интернациональная, Гагарина. В обратном направлении — по улицам Гагарина, Гусарова, Булатова с высадкой пассажиров на остановке «Улица Булатова»;

– автобусы по маршруту № 94 с метромоста в обоих направлениях направятся по улице Фрунзе, затем по улице Герцена, далее — по утверждённой схеме;

— автобусы по маршруту № 63 с улицы Орджоникидзе в направлении центра города проследуют с левым поворотом на улицу Фрунзе, потом — по улицам Герцена и Интернациональная. В обратном направлении — по улицам Гагарина, Гусарова, Булатова, с правым поворотом на улицу Орджоникидзе;

— автобусы по маршруту № 62 в обоих направлениях направятся по улице Лермонтова, Юбилейному мосту, улице Партизанской;

— автобусы по маршруту № 34 с улицы Герцена поедут по улицам Фрунзе, Гусарова, Интернациональная, Герцена, далее — по утверждённой схеме;

— автобусы по маршруту № 25 с улицы Красный Путь будут следовать по улицам 7-я Северная, Герцена, Интернациональная, Гагарина, затем — по улице Думская, Юбилейному мосту, улицам Щербанёва, Гагарина, Интернациональная, Герцена, 7-я Северная, Красный Путь, далее — по утверждённой схеме.