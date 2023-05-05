АО «Омск РТС» сообщает о гидравлических испытаниях

- С 10.00 до 20.00 12 мая 2023, с 10.00 15 мая до 20.00 16 мая 2023 года будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Обратных» трубопроводов Восточного и I Южного лучей ТЭЦ-5, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания», потребителей и ведомств согласно поданных заявок.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Маршала Жукова, Пушкина, Потанина, Полковая, Стачечная, Красных Зорь, Ленинградская площадь, Чокана Валиханова, Театральная, Степана Разина, Короленко, Комиссаровская, Дальневосточная, Иртышская Набережная, Чкалова, Ильинская, Броз Тито, Набережная им. академика Альберта Каримова, проспект Карла Маркса.

- с 13.00 12 мая до 20.00 16 мая 2023 года будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Обратных» трубопроводов Восточного и I Южного лучей ТЭЦ-5, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания», потребителей и ведомств согласно поданных заявок.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Куйбышева, Чкалова, Броз Тито, Успенского, Степная, 5-я Линия, Лермонтова, Думская, Почтовая, Стачечная, проспект Карла Маркса.

- с 10.00 17 мая до 20.00 29 мая 2023 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающих» и «Обратных» (раздельно) трубопроводов 2 района совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей, согласно поданных заявок.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Тимуровский проезд, Потанина, Театральная, Дальневосточная, Комиссаровская, Чкалова, Ильинская, Набережная Альберта Каримова, 5-я, 8-я Линии, Успенского, Куйбышева, Чкалова, Степная, Стачечная, К. Маркса, Пушкина, Почтовая, Потанина, Маяковского, Театральная, Полковая, Короленко, Красных Зорь, Масленникова, Маяковского, Ленинградская площадь, Чокана Валиханова, Степана Разина, Короленко, Лермонтова, Броз Тито, Иртышская набережная.

- с 10.00 10 мая до 16.00 12 мая 2023 года будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Обратного» трубопровода Восточного луча ТЭЦ-3, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе проспекта Королева.

- с 10.00 10 мая до 16.00 12 мая 2023 года будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Обратного» трубопровода Западного луча ТЭЦ-3, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улицы Нефтезаводская и проспекта Губкина.

- с 10.00 10 мая до 16.00 12 мая 2023 года будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода Западного луча ТЭЦ-3, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улицы Нефтезаводская и проспекта Губкина.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надежно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.