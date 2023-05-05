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НовостиОбщество5 мая 2023 9:01

В Омске 9 мая акция «Бессмертный полк» пройдет на Иртыше

Колонна из 15 брендированных яхт пройдет от Омской крепости до бульвара Победы
Елена Урманова

Фото: Елена Урманова

Традиционное шествие «Бессметрного полка» в этом году не состоится в целях безопасности. Однако патриотическая акция все равно пройдет, пусть и в новых форматах.

Так, в День Победы по Иртышу пройдут 15 брендированных яхт. С портретами героев Великой Отечественной войны омичи будут стоять на палубах рядом с членами экипажа. Колонна из яхт начнет движение в 13:00 от берега Иртыша в районе Омской крепости. Примерно за 45 минут она достигнет конечной точки – бульвара Победы.

После состоится торжественное возложение цветов к военному мемориалу. На воду спустят венки.

Свое шествие «Бессмертного Полка» проведут и Омские байкеры из мотоклуба «Ночные волки».