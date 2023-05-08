Поздравление руководителя Управления Россельхознадзора по Омской области Олега Подкорытова с 9 мая

Дорогие коллеги, уважаемые омичи!

Поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

В этот праздник всех нас переполняет чувство гордости за поколение победителей, освободившее мир от фашизма. Мы знаем, какой ценой далась эта Победа, и свято чтим ратные и трудовые подвиги тех, кто выстоял в героической борьбе за свободу и независимость Родины. К сожалению, с каждым годом все меньше ветеранов разделяют с нами радость победной весны. Наш долг сегодня – увековечить их имена и сохранить правду о мужестве и самоотверженности советских людей.

В праздничный день 9 Мая по велению души и сердца мы поклонимся погибшим воинам у обелисков и мемориалов, возложим цветы к Вечному огню.

Уверен, эти традиции продолжат наши дети, внуки, правнуки. Мы никому не позволим переписать страницы истории и будем стремиться быть достойными наших дорогих ветеранов – подлинных патриотов, не жалевших себя ради Отечества.

К сожалению, сегодня опять нашим солдатам приходится напоминать всему миру – мы не потерпим несправедливости, мы всегда придем на защиту нуждающимся в помощи.

Наверное, все мы в это непростое время для нашей страны, да и для всего мира, верим, что наши жертвы будут не напрасны, что Разум и Совесть возобладают и никогда больше не появится на Земле такая идеология, во имя которой простые мирные жители, труженики, старики и дети, окажутся заложниками чьих-то политических амбиций.

Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным!

Желаю всем терпения, здоровья, благополучия и добра!

Руководитель Управления Управления Россельхознадзора по Омской области Олег Николаевич Подкорытов