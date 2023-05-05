«Росводоканал Омск»: оплачивайте услуги онлайн до 10 числа

Физическим лицам для оплаты услуг водоснабжения и водоотведения доступны следующие онлайн-сервисы:
- мобильное приложение «РВК.Услуги»;
- личный кабинет на сайте «Росводоканал Омск»;
- раздел «Оплата банковской картой» на сайте «Росводоканал Омск»;
- сайт «Все платежи»;
- мобильное приложение «Сбербанк онлайн»;
- ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru).
- Среди наших потребителей много тех, кто своевременно оплачивает услуги. Мы благодарим всех, кто не копит долги и в полной мере выполняет свои обязательства по оплате услуг водоснабжения и водоотведения. В случае сложной финансовой ситуации омский водоканал предлагает клиентам предприятия оформление рассрочки по оплате суммы долга, - рассказала коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.
Напомним, что граждане, также могут оплатить квитанции за коммунальные услуги без комиссии в кассах предприятия в Омске и в поселках Береговом и Крутой Горке.
Полученные от потребителей средства «Росводоканал Омск» направляет на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Из масштабных ремонтных работ в настоящее время ведется строительство песколовок на очистных сооружениях канализации, реконструкция канализационного коллектора по улицам Андрианова и Тварковского в Советском округе Омска, работы по подключению к сетям водопровода и канализации микрорайона «Зелёная река». Завершены работы по строительству водопровода, подающего ресурс в детский оздоровительный лагерь имени А.П. Гайдара на улице Воровского.
Для справки:
Офис «Центральный»
Адрес: ул. Маяковского, д. 2.
Прием платежей:
Касса:
Пн. - пт.: 8.00-18.00
Сб.: 8.00-12.00
Вс.: выходной
Офис «Левобережный»
Адрес: ул. Конева, д. 14. Остановка: «11-й микрорайон»
Прием платежей:
Касса:
Пн. - пт.: 9.00-18.00
Сб.-вс.: выходной.
Офис «Малунцева, д. 30»
Адрес: ул. Малунцева, д. 30
Прием платежей:
Оплата банковскими картами
Касса:
Пн.- ср.: 9.00-18.00
Чт.: неприемный день
Пт.: 9.00 - 17.00, без обеда
Сб., вс.: выходной.
Пункт приема потребителей в поселке Береговом
Адрес: пр. Комсомольский, 13.
Прием платежей:
10, 17, 24, 31 мая с 9:00 до 16:00
обед: 13.00 - 14.00
Пункт приема наличных платежей в поселке Крутая Горка
Адрес: ул. Российская, 13
Прием платежей:
16, 23, 30 мая с 10.00 - 18.00
обед: 13.30 - 14.30