«Росводоканал Омск»: оплачивайте услуги онлайн до 10 числа

Физическим лицам для оплаты услуг водоснабжения и водоотведения доступны следующие онлайн-сервисы:

- мобильное приложение «РВК.Услуги»;

- личный кабинет на сайте «Росводоканал Омск»;

- раздел «Оплата банковской картой» на сайте «Росводоканал Омск»;

- сайт «Все платежи»;

- мобильное приложение «Сбербанк онлайн»;

- ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru).

- Среди наших потребителей много тех, кто своевременно оплачивает услуги. Мы благодарим всех, кто не копит долги и в полной мере выполняет свои обязательства по оплате услуг водоснабжения и водоотведения. В случае сложной финансовой ситуации омский водоканал предлагает клиентам предприятия оформление рассрочки по оплате суммы долга, - рассказала коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Напомним, что граждане, также могут оплатить квитанции за коммунальные услуги без комиссии в кассах предприятия в Омске и в поселках Береговом и Крутой Горке.

Полученные от потребителей средства «Росводоканал Омск» направляет на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Из масштабных ремонтных работ в настоящее время ведется строительство песколовок на очистных сооружениях канализации, реконструкция канализационного коллектора по улицам Андрианова и Тварковского в Советском округе Омска, работы по подключению к сетям водопровода и канализации микрорайона «Зелёная река». Завершены работы по строительству водопровода, подающего ресурс в детский оздоровительный лагерь имени А.П. Гайдара на улице Воровского.

Для справки:

Офис «Центральный»

Адрес: ул. Маяковского, д. 2.

Прием платежей:

Касса:

Пн. - пт.: 8.00-18.00

Сб.: 8.00-12.00

Вс.: выходной

Офис «Левобережный»

Адрес: ул. Конева, д. 14. Остановка: «11-й микрорайон»

Прием платежей:

Касса:

Пн. - пт.: 9.00-18.00

Сб.-вс.: выходной.

Офис «Малунцева, д. 30»

Адрес: ул. Малунцева, д. 30

Прием платежей:

Оплата банковскими картами

Касса:

Пн.- ср.: 9.00-18.00

Чт.: неприемный день

Пт.: 9.00 - 17.00, без обеда

Сб., вс.: выходной.

Пункт приема потребителей в поселке Береговом

Адрес: пр. Комсомольский, 13.

Прием платежей:

10, 17, 24, 31 мая с 9:00 до 16:00

обед: 13.00 - 14.00

Пункт приема наличных платежей в поселке Крутая Горка

Адрес: ул. Российская, 13

Прием платежей:

16, 23, 30 мая с 10.00 - 18.00

обед: 13.30 - 14.30