Омич получил два года тюрьмы за избиение брата кочергой

Фото: Алексей БУЛАТОВ
За избиение брата кочергой два года тюрьмы получил младший сержант Камиль Агафуров. Об этом сообщает пресс-служба Омского гарнизонного военного суда.
- Военнослужащий в ходе словесного конфликта со старшим братом ударил его металлической кочергой по голове, причинив тяжкий вред здоровью, - уточнили детали в суде.
Теперь боец попадет на зону строгого режима. Правда, у него еще есть время обжаловать приговор.
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