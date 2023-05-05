Квартиры в омских новостройках за год подорожали на 21%

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За год подорожали на 21% квартиры в омских новостройках. Такую аналитику приводит Омскстат.

Сейчас на рынке недвижимости, по информации статистиков, стоимость квадратного метра колеблется в районе 95,5 - 82,5 тысяч рублей.

Максимальную сумму придется отдать за квартиру в новостройке. Чуть меньше обойдется жилье, где уже был хозяин. По сравнению с прошлым годов вторичка подорожала на 16 %.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru