9 светофоров и 2 камеры за 47,2 млн рублей появятся на улицах Омска в 2023 году

Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году на улицах Омска появятся 9 светофоров и 2 камеры за 47,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.

- Омску будут направлены субсидии в размере 47,2 млн рублей на реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», - уточнили в профильном ведомстве.

На выделенные средства планируется закупят светофорные объекты для следующих участков улиц:

- ул. Маршала Жукова – ул. Ермака;

- ул. 25-я Северная – ул. Средняя;

- просп. Академика Королева – ул. Березовая;

- ул. Енисейская – дорога к гипермаркету «Континент»;

- Иртышская набережная – ул. Рождественского;

- ул. Кирова – ул. 25-я Рабочая;

- ул. Димитрова – ул. 12 Декабря;

- ул. Лермонтова – ул. 20-я Линия;

- ул. 2-я Восточная, 48.

Две камеры будут установлены по улице Мельничная, 87 к. 1 и на пересечении улиц Воровского - 8-я Марьяновская.

Помимо этого, средства придут и для Омского района. 69,8 млн рублей направят на ремонт дорог к СНТ «Нефтяник-2» и СНТ «Радуга». Еще 7 муниципалитетов получат 315,4 млн рублей на реконструкцию 8 дорог протяженностью 9,37 км.

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