Популярные лекарства подорожали в Омской области минимум на 16%

Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Минимум на 16% в Омской области подорожали популярные лекарства. Такие данные приводит Росстат со ссылкой на «Ай мониторинг».

Статистики подсчитали, что в конце апреля на 28,4% выросла цена за пачку активированного угля. Сейчас стоимость препарата колеблется в районе 14,22 рубля за 10 таблеток.

На 16% увеличилась стоимость ацетилсалициловой кислоты. Ее продают как минимум за 10,95 рубля. Уже 300 рублей нужно отдать за Дротаверин или Но-шпу.

Подорожал и йод, цена которого увеличилась на 50,49%. Уже 72,06 рубля стоит вата, а бинты увеличились в стоимости на 33,28%.

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