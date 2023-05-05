В Омске прошел патриотический забег в поддержку российской армии

Фото: минспорта Омской области

В поддержку российской армии прошел патриотический забег вдоль Иртышской набережной. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Спортивно-патриотический праздник «Zабег Победы» был организован департаментом военной контрразведки ФСБ России и Российским союзом боевых искусств.

Трехкилометровую дистанцию вдоль Иртыша преодолели военнослужащие Омского гарнизона, курсанты Академии МВД России, представители региональных спортивных федераций единоборств.

– Для нашего региона стало традицией проведение данного мероприятия в преддверии Дня Победы в честь памяти наших отцов и дедов, победивших фашизм в 1945-м году. Прошло уже 78 лет, но для нашей страны нет светлее и торжественнее праздника, чем День Победы. В свое время мы уже вынесли уроки из этой великой трагедии, но сегодня судьба нам бросила очередной вызов, и наши земляки доблестно сражаются в зоне специальной военной операции, - отметил начальник УФСБ России по 33-й ракетной армии Сергей Бракоренко.

Завершилась акция возложением к мемориалу цветов и гирлянды.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru