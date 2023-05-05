Омич дважды дезертировал, а теперь сядет в тюрьму на 2,5 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ
На 2,5 года отправится в колонию омич, который дважды дезертировал. Приговор вынес Омский гарнизонный суд.
Первый раз мужчина покинул войсковую часть в осенью, задержать его удалось лишь в декабре. А в марте он вновь сбежал, но уже из госпиталя. Отыскали его лишь через пару недель.
В ходе судебных заседаний обвиняемый раскаялся, но на приговор суда это не повлияло.
– К раскаянию подсудимого суд отнесся критически, поскольку преступления он совершил без каких-либо значительных причин, в обоих случаях его преступное поведение было прекращено принудительно путем его задержания, – отметили в суде.
Пока у военнослужащего есть время подать апелляцию.
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