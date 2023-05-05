В Омске проект детского сада в Амуре-2 получил положительное заключение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Положительное заключение получил проект детского сада в Амуре-2. Об этом сообщает горадминистрация.

Застройщик ООО «Строительно-монтажный трест «Стройбетон» возведет на улице 21-й Амурской дошкольное учреждение высотой в три этажа, один из которых будет подземный. Площадь помещений составит 3,4 тысячи «квадратов».

Между тем, школы и детсады в этом микрорайоне необходимы. Территория активно застраивается и заселяется, однако развитие социальной инфраструктуры идет очень тяжело.

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