Омским предпринимателям рассказали о планировании в условиях неопределенности

3 мая 2023 года в Омске в «Точке кипения» прошел семинар, посвященный теме планирования в условиях неопределенности. На семинаре слушателям был представлен авторский курс Маргариты Гапоновой, эксперта в области системного управления бизнеса и финансов. Организовала семинар Торгово-промышленная палата Омской области по заказу минэкономики Омской области и центра «Мой бизнес» Омской области (Фонд поддержки предпринимательства Омской области) в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В семинаре приняли участие представители 30-ти омских компаний различных сфер деятельности – строительства, легкой промышленности, операций с недвижимостью, туристических услуг, бьюти-индустрии и прочих.

Перед участниками ставили задачу критически осмыслить стратегическое и операционное планирование в компании, оценить риски и ответить на такой важный для бизнеса вопрос – обоснованно ли вкладываться в анализ и проектирование, если завтра все может измениться.

Особое внимание на семинаре уделили обзору инструментов планирования и управленческого учета: бюджетам, бюджетному балансу, структуре финансовой ответственности, системе контроллинга.