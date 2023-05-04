Омский оперштаб ограничил использование беспилотников на территории региона

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В своем телеграм-канале глава Омской области Виталий Хоценко сообщил, что на последнем совещании оперативный штаб при правительстве региона принял решение ограничить использование беспилотников. О сроках введенных мер не сообщается.

- Такое решение было принято в целях безопасности, - прокомментировал в своем телеграм-канале Виталий Павлович.

Также он добавил, что контроль за исполнением решения и всю ответственность возложили на плечи сотрудников правоохранительных органов.

Накануне беспилотники запретили запускать в Москве и ряде других регионов страны. Временный мораторий депутаты Госдумы РФ предложили наложить вообще по всей стране.

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