В 14 районах омского региона подошел к концу сезон охоты на пернатую дичь

Фото: Олег ЗОЛОТО

В пресс-службе минприроды Омской области сообщили, что с 5 мая закрыт сезон охоты на пернатую дичь в 14 районах региона. Речь идет о промысле вальдшнепа на вечерней тяге, токующих самцов глухаря и тетерева, гусей и селезней уток из укрытия с чучелами, профилями или манком.

Охоту запретили в Азовском, Горьковском, Исилькульском, Калачинском, Кормиловском, Любинском, Марьяновском, Москаленском, Называевском, Нижнеомском, Оконешниковском, Омском, Саргатском и Таврическом районах.

До 15 мая на территории охотничьих угодий всего региона действует добыча селезней уток с использованием живых подсадных особей.

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