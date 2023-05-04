Росавиация сократит количество субсидированных рейсов из Омска

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российские авиакомпании начали отменять внутренние рейсы из-за сокращения господдержки с 9 млрд до 7,5, сообщают «Известия». В их число попал и Омск. В начале 2023 года минтранс региона называл субсидируемыми рейсы в Абакан, Барнаул, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Новокузнецк, Самару, Тобольск, Тюмень, Горно-Алтайск и Уфу. Какие из них попадут под сокращение - непонятно.

Также не вошли в программу субсидированных маршрутов Тюменская область, Татарстан, Санкт-Петербург, Дагестан и Северная Осетия, Кемерово.

Перевозчики убрали из программы те маршруты, на которые авиакомпании еще не заключили договоры о софинансировании рейсов с региональными властями.

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