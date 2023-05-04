За прошлый год в Омской области побывало полмиллиона туристов

В Омской области в 2022 году стало на 15% туристов больше по сравнению с 2021 годом, всего 521,6 тысяч человек против прежних 454,4 тысячи. В среднем примерно на треть они стали дольше проводить времени в нашем регионе, об это сообщил министр культуры Омской области Юрий Трофимов. Ключевая точка притяжения - Большереченский район.

В 2022 году в Большереченском зоопарке территори была увеличена на 12,7 гектара, обновлена инфраструктура.

Традиционным стал фестиваль сибирской культуры «Слетье» (0+), который в этом году пройдет второй раз в поселке Большеречье с 16 по 18 июня. В насыщенной программе запланирован фестиваль мужских ремесел, фестиваль-конкурс по урало-сибирской росписи «Разживка», конкурс мастеров народного костюма «Троицкие смотрины», ремесленная ярмарка «Город мастеров». Новшеством этого года станут соревнования по этноиграм.

Для туристов в Омской области увеличивается число туристских информационных пунктов: ТИЦ Омской области в Омске (ул. Музейная, 3), Визит-центр в Большереченском районе, «Край пяти озер» в Муромцевком районе, ТИП в Тюкалинске и Калачинске. В этом году планируется открытие Визит-центра в городе Тара. Здесь будет сосредоточена информация об экскурсионных программах на севере Омской области

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