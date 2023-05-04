Индекс промышленного производства Омской области составил 107,4 % к уровню прошлого года

По итогам первого квартала 2023 года промышленность Омской области сохраняет положительную динамику. В январе – марте 2023 года индекс промышленного производства Омской области составил 107,4 %. Показатель выше средних значений по России (99,1 %) и Сибирскому федеральному округу (98,2 %).

Рост объемов выпуска отмечен в производстве одежды (148,0 % к январю – марту 2022 года), кожи и изделий из кожи (108,1 %), кокса и нефтепродуктов (106,4 %), резиновых и пластмассовых изделий (117,2 %), неметаллической минеральной продукции (120,9 %), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (в 1,7 раза), компьютеров, электронных и оптических изделий (117,2 %), электрического оборудования (в 2,9 раза), прочих транспортных средств и оборудования (в 2,2 раза), мебели (124,0 %).

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