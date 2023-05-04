Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2023 11:05

В Омской крепости собираются ввести полный запрет на парковку

Дептранс запретит оставлять машины на улице Партизанской
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Омская администрация сообщает, что в Омской крепости введут дополнительные запреты на парковку транспорта. Дополнительные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» появятся в районе строений № 20 и 20 «а» на улице Партизанская. Власти считают, что на этом участке зачастую припаркованные автомобили мешают выезду. При этом никакой альтернативы не предлагают для автовладельцев.

- Эта мера направлена на предотвращение возникновения заторовых ситуаций вследствие несанкционированной остановки и стоянки транспортных средств, в том числе при проведении массовых мероприятий, - пояснили в мэрии.

За нарушение предусмотрен штраф в размере 1500 рублей. Автомобиль может быть эвакуирован на штрафстоянку.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru