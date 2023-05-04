В детском лагере Чернолучья под Омском снесут аварийный спальный корпус

Фото: Михаил ФРОЛОВ
День назад мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление, согласно которому нужно снести корпус в детском лагере «Иртышские зори». Ранее специалисты признали спальный корпус аварийным.
Работы по сносу объекта поручено курировать департаменту имущественных отношений Омска и представителям лагеря «Иртышские зори».
Отметим, что лагерь «Иртышские зори» находится в поселке Чернолучинский в Омском районе и относится к бюджетным учреждениям Омска.
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