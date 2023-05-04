В Омске начали ремонт двух проблемных пятиэтажек 335-й серии

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале о ремонте двух проблемных домов печально известной 335-й серии с неполным каркасом. Один из них находится в Амурском поселке - здесь строители укрепили каркас, сейчас выполняют утепление. Второй дом расположен в Нефтяниках. Строители усиливают конструкцию, утепляют стены - работы аналогичны. В течение лета собираются отремонтировать еще два дома.

- Таким образом, мы закроем вопрос по четырем домам. Да, немного, но проводить эту работу надо. Будут дополнительные источники финансирования — мы обязательно увеличим количество объектов, - прокомментировал градоначальник.

Семь подобных домов сейчас обследуют, по пяти готовят проекты. Их собираются ремонтировать в последующие 2024 и 2025 годы. Стоимость работ для одного дома составляет около 30 млн рублей. Деньги выделяют из городского и областного бюджетов.

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