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НовостиОбщество4 мая 2023 9:05

Ирина Гаак стала директором департамента архитектуры Омска

Экс-главу ведомства Светлану Рогову исключили из архитекткрно-градостроительного совета
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директором департамента архитектуры и градостроительства Омска стала Ирина Гаак. Это следует из проекта постановления горадминистрации.

Документ носит информацию об исключении из Архитектурно-градостроительного совета экс-руководителя ведомства Светалны Роговой.

Одновременно здесь же значится, что в состав входит «Гаак Ирина Александровна, директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города Омска». В состав заседательного органа также включается главный архитектур Омска Роман Воробьев, который указан в должности заместителя директора профильного департамента.