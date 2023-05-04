Мэрия Омска опубликовала схемы перекрытия дорог в преддверии Дня Победы

Фото: пресс-служба мэрии Омска

В преддверии Дня Победы схемы перекрытия дорог опубликовала мэрия Омска. Ограничения на парковку и проезд в центре города вводятся уже с 6 мая.

Так, в субботу, 6 мая с 19:30 до 24:00 будут перекрыты следующие участки:

- улица Ленина на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь;

- Банковский переулок на участке от улицы Певцова до Соборной площади;

- улица Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до улицы Красина;

- улица Тарская на участке от улицы Ленина до улицы Красина.

С 20:00 до 24:00 ограничат движение на следующих участках:

-улица Красный Путь на участке от улицы Фрунзе до улицы Интернациональной;

- улица Чапаева на участке от улицы Певцова до улицы Красный Путь;

- улица Коммунистическая на участке от улицы Певцова до улицы Красный Путь;

- улица Интернациональная на участке от улицы Красный Путь до улицы Герцена;

- улица Орджоникидзе на участке от улицы Фрунзе до улицы Интернациональной;

-улица Ленина на участке от площади Победы до пересечения с улицей Партизанской и улицей Щербанева;

- улица Герцена на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы.

С ограничениями движения на дорогах Омска 9 мая можно ознакомиться на схеме из нашего материала.