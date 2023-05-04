39% омичей готовы взять кредит на отпуск

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Центр исследований портала «Зарплата.ру» выяснил, сколько омичей планируют взять кредит на отпуск, а также предполагаемый размер займа.

О готовности взять кредит на отпуск заявили 39% опрошенных. Еще 52% респондентов не исключают такую возможность. Точно не планируют брать в займы у банка лишь 9%.

К вопросу о сумме кредита. Взять у банка от 50 до 100 тысяч рублей хотят 34% омичей. Еще 21% опрошенных — 25 до 50 тысяч рублей. Заём в размере от 100 до 150 тысяч рублей готовы взять 20%, от 150 до 200 тысяч рублей — 18%. Кредит на отпуск на сумму менее 25 тысяч собираются оформить лишь 4% респондентов. Тех, кто рассчитывает на сумму больше 200 тысяч рублей, еще меньше — 3%.

Примечательно, что среди тех, кто планирует оформить кредит на отпуск, в основном сотрудники таких сфер, как промышленность, торговля, образования.

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