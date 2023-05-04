Власти ограничили вылов рыбы на водоемах Омской области

Фото: Наталия АНДРЕАССЕН
На водоемах Омской области вылов рыбы ограничили региональные власти. Об этом сообщает минприроды.
Согласно распоряжению, из-за нереста водные биоресурсы ограничены к вылову, но есть и исключения. Омичи могут заняться любимым хобби, прихватив с собой донную или поплавочную удочки, а также спиннинг. Ими можно рыбачить до 20 мая на Иртыше и его притоках, а также на озерах с 25 апреля по 25 мая.
За сутки разрешено выловить не больше 10 кг щуки, 10 кг леща и язя. Разрешен и судак, которого можно поймать не более 5 кг. К добыче также допускаются без ограничений караси, ротаны, окуни, налимы и сазаны.
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