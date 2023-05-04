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НовостиОбщество4 мая 2023 5:54

Омский Роспотребнадзор: информация о вспышке дифтерии не соответствует действительности

В ведомстве подчеркнули, что за 2022 и 2023 годы на территории России не зарегистрировали ни одного случая заражения этой инфекцией
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Управление Роспотребнадзора по Омской области назвало недостоверной информацию о якобы вспышке дифтерии.

— Подчеркиваем: эти заявления не имеют под собой никаких оснований. Сегодня риски роста заболеваемости дифтерией в РФ исключены благодаря высокому охвату населения профилактическими прививками, — сообщили в ведомстве.

Примечательно, что за 2022 и 2023 годы на территории России не зарегистрировали ни одного случая заражения дифтерией. В 2021 году были выявлены четыре случая, а в 2020 году — один.

В ведомстве напомнили, что самый эффективный способ защиты от опасной инфекции — вакцинация. Вакцина против дифтерии

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