В Омске создали интерактивную карту праздничных мероприятий ко Дню Победы

Парад Победы на Соборной площади в 2022 году. Фото: admomsk.ru

Накануне на сайте омской мэрии появился отдельный раздел с интерактивной карта мероприятий к Дню Победы.

На тематической странице представлена информациях об основных мероприятиях, новости о подготовке и проведении праздника, а также ссылки на городские и федеральные онлайн-проекты.

Так, на 9 мая запланирован ряд мероприятий. Среди них Парад Победы на Соборной площади, спортивно-технический праздник «Салют, Победа!» на стадионе ДОСААФ, гала-концерт городского фестиваля-конкурса патриотического творчества «Дело чести» в парке имени 30-летия ВЛКСМ и ряд других.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru