В Омске с 4 мая полностью закроют для движения транспорта улицу Тюменскую

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Сегодня, 4 мая, с 13:00 полностью закроют для движения всех видов транспорта улицу Тюменскую в центре Омска. Там ранее на дорожном полотне появились большие трещины.

По словам мэра Сергея Шелеста, после просыхания грунта специалисты проведут оценку дорожного полотна, после которой будет ясна, какой именно объем ремонтных работ необходим.

— После просыхания грунтов вместе со специалистами департамента городского хозяйства посмотрим, какой объем ремонта необходим. Дал поручение директору департамента транспорта Вадиму Геннадьевичу Кормильцу оперативно отработать вопрос распределения транспортных потоков совместно с коллегами из ГИБДД, — написал в своем телеграм-канале Шелест.

Напомним, трещины на улице Тюменской появляются не впервые. Так, в 2019 году причиной их появления стал некачественный ремонт.

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