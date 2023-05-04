Омичи заплатили более 500 миллионов рублей алиментов после вмешательства Генпрокуратуры

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Генеральная прокуратура проверила работу ГУФССП России по Омской области после обращения омички. Женщина обратилась к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой взыскать алименты, которые она не получала от бывшего мужа почти 10 лет. К этом времени задолженность составила уже 1,5 миллиона рублей. Должника нашли. Сейчас с него удерживаются денежные средства в счет погашения долга.

В ходе проверки Генпрокуратурой были выявлены многочисленные случаи уклонения омичей от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

– В результате прокурорского вмешательства удалось добиться повышения эффективности работы ГУФССП России по Омской области, размер взысканных средств на содержание несовершеннолетних по итогам 2022 года увеличился на 60% и превысил 500 млн рублей, – рассказали в надзорном ведомстве.

Оказалось, что алименты не получали более 70 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все потому, что ответственные лица не направляли необходимые данные в службу приставов. Генпрокурор внес представление руководителю ГУФССП России по Омской области. Виновные должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.