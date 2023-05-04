В Омске стартовал второй этап благоустройства территории вдоль Сибирского проспекта

Иллюстративное фото.

В Омске подрядчик приступил к второму этапу благоустройства территории в границах улицы Моторной и проспекта Сибирского в Ленинском округе. Работы идут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Согласно контракту, подрядчик — ИП Малыхина Л.Н — должен завершить работы по благоустройству до 31 августа 2023 года.

В прогулочной зоне установят скамейки и урны, заменят тротуарную плитку, построят дополнительные пешеходные зона. Всего на благоустройство территории потратят более 16 миллионов рублей.

Напомним, до 31 мая 2023 года на платформе 55.gorodsreda.ru омичи могут проголосовать за общественные территории для благоустройства в 2024 года. Выбрать можно только одну. Всего в Омске на голосование выставлены 16 территорий, в частности парк имени 30-летия ВЛКСМ.

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