Два жителя Омской области попались на регистрации «фирм-однодневок»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области суд по инициативе прокуратуры с двух жителей Любинского района в доход государства взыскал деньги, которые они получили за регистрацию «фирм-однодневок».

— Судом установлено, что на основе представленных документов налоговый орган внес сведения о регистрации на указанных местных жителей юридических лиц. При этом в образованных организациях деятельность, связанную с их управлением и функционированием, осужденные фактически не осуществляли. За указанные противоправные действия они получили от сообщников денежные вознаграждения, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Суд удовлетворил требования районной прокуратуры выплатить незаконно полученные денежные средств.

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