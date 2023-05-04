Работодатели стали чаще приглашать на собеседования омичей старше 51 года

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Аналитики портала поиска вакансий hh.ru выяснили, как в Омской области изменилось отношение работодателей к соискателям старшего возраста.

Чаще всего на собеседования приглашают омичей в возрасте от 19 до 30 лет — 53% от всех приглашений в марте 2023 года. На втором месте по востребованности находятся соискатели в возрасте от 31 года до 40 лет — 26%. На специалисты в возрасте от 41 года от 50 лет приходится 12% приглашений. Сложнее всего найти работу омичам в возрасте от 51 года и старше. Лишь 4% соискателей в этой возрастной группе получили приглашения на собеседование.

При этом аналитики отмечают возросший интерес работодателей к соискателям старшего возраста. Так, в марте 2023 года количество приглашений, направленных омичам старше 51 года выросло на 22% по сравнению мартом 2023 года. Кроме того, заметна положительная динамика в группе 41-50 лет — +24%.

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