В Омске на улице Герцена произошло ДТП с летальным исходом

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Вчера, 3 мая, на улице Герцена, в районе дома №69, случилось ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области. Сообщение о происшествии поступило в Госавтоинспекцию в 7:55.

Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции предварительно установили, что 35-летний водитель во время движения не справился с управлением, в результате чего «Хонда» влетела в металлическое ограждение. От полученных травм водитель скончался на месте.

Полиция проводи проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее «КП-Омск» писала о ДТП в Кировском районе. Тогда водитель в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу: пострадал ребенок.