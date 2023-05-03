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НовостиОбщество3 мая 2023 12:08

Омский омбудсмен Ирина Касьянова рассказала, какие болезней чаще всего становятся причиной смерти заключенных

Среди них – туберкулёз лёгких, ВИЧ и онкология
Елена Урманова

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске за прошлый год от тяжелых болезней скончались 23 заключенных, находившихся в исправительных учреждениях. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Омской области Ирина Касьянова в своем ежегодном докладе.

Чаще всего причиной смерти являлись такие заболевания, как туберкулёз лёгких, ВИЧ, онкология и острые нарушения мозгового кровообращения.

По данным на декабрь 2022 года, в омских следственных изоляторах и исправительных учреждениях содержались 6 тысяч заключенных. При этом в СИЗО смертельных случаев не выявлено.