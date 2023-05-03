Виталий Хоценко обсудил с вице-премьером РФ Абрамченко программу развития Омской области

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Сегодня, 3 мая, Виталий Хоценко встретился с зампредом Правительства РФ Викторией Абрамченко, курирующей сибирские регионы. Темой обсуждения стали меры по борьбе с оттоком населения из Омской области в другие регионы. Ранее задачу решить эту проблему перед Виталием Хоценко поставил Владимир Путин.

— Омская область показывает уверенную динамику по экономическим показателям, видим рост производства, экспорта товаров. Предметно обсудили ключевые параметры индивидуальной программы развития региона. По двум направлениям — комплексная застройка и создание оптово-распределительного центра, наблюдаем позитивную динамику в работе, также идет в графике проект с «Газпромнефтью» по выпуску катализаторов. В то же время, необходим импульс для социально-экономического развития региона и решения накопленных проблем. Для этого готовим индивидуальную программу развития, в которую войдут инфраструктурные проекты, планы благоустройства и решения экологических проблем, — подчеркнула Виктория Абрамченко.

Виталий Хоценко, комментируя итоги встречи, заявил, что необходимо сделать все возможное для улучшения уровня жизни и комфорта омичей, проживающих как в областном центре, так и в сельских районах.

— Нужно предпринимать шаги для улучшения уровня жизни и комфорта жителей города и области. Заручился в этом поддержкой Виктории Валериевны. В программе социально-экономического развития Омской области на ближайшие пять лет уже определены основные направления. Договорились наращивать темпы создания комфортной среды и укреплять материальную базу социальной сферы, — сказал Хоценко.

Напомним, ранее при поддержке Виктории Абрамченко региону были выделены средства на рекультивацию свалок в Омске и области, а также на выплату компенсаций за перевод частных домов с печного на газовое отопление.