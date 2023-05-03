Сергей Шелест подтвердил информацию об уходе Светланы Роговой из омской мэрии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Сергей Шелест прокомментировал информацию о грядущей отставке директора департамента архитектуры и градостроительства Светланы Роговой, которая накануне появилась в СМИ.

По словам градоначальника, Светлана Рогова сама решила покинуть омскую мэрию по собственному желанию.

— Светлана Владимировна приняла решение покинуть команду администрации города. Это ее право. Благодарю Светлану Владимировну, желаю ей дальнейших успехов, — цитирует РИА «Омск-информ» Сергея Шелеста.

Напомним, ранее Куйбышевский районный суд отправил в СИЗО замдиректора департамента имущества Евгения Кондратьева. Он проходит фигурантом дела о получении взятки. Мзду чиновнику уральского происхождения передал его земляк Геннадий Ушаков.

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