Сергей Шелест подтвердил информацию об уходе Светланы Роговой из омской мэрии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Мэр Сергей Шелест прокомментировал информацию о грядущей отставке директора департамента архитектуры и градостроительства Светланы Роговой, которая накануне появилась в СМИ.
По словам градоначальника, Светлана Рогова сама решила покинуть омскую мэрию по собственному желанию.
— Светлана Владимировна приняла решение покинуть команду администрации города. Это ее право. Благодарю Светлану Владимировну, желаю ей дальнейших успехов, — цитирует РИА «Омск-информ» Сергея Шелеста.
Напомним, ранее Куйбышевский районный суд отправил в СИЗО замдиректора департамента имущества Евгения Кондратьева. Он проходит фигурантом дела о получении взятки. Мзду чиновнику уральского происхождения передал его земляк Геннадий Ушаков.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru