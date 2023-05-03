Омский «Авангард» заключил контракт с 31-летним нападающим «Автомобилиста» Куликовым

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Омский ХК «Авангард» заключил двухлетний контракт с 31-летним нападающим Павлом Куликовым.

В сезоне 2022/2023 чемпионата КХЛ Куликов провел 48 матчей в составе екатеринбургского «Автомобилиста». На счете хоккеиста три шайбы и одна результативная передача.

— Павел Куликов большую часть карьеры провел в Нижнекамске, где выходил на лед вместе с Дамиром Шарипзяновым. За его плечами огромный опыт, более 500 матчей в КХЛ. Это незаменимый для нижних звеньев мастер, обладающий высокой работоспособностью, умеющий играть на точке вбрасывания, а главное — предельно мотивированный выигрывать с нашей командой, — отметил генменеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов.

Напомним, ранее руководство омских ястребов заключило двухлетний контракт с 28-летним защитником «Витязя» Романом Абросимовым.

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