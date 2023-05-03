Омский фельдшер получил 2 года условно за торговлю сильнодействующими препаратами

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Омске огласили приговор 36-летнему фельдшеру, занимавшемуся нелегальной продажей сильнодействующих веществ гражданам с алкогольной зависимостью.
— Обвиняемый и его сообщник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовали бизнес по продаже сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими или психотропными. Выполняя отведенную роль, медик сбывал данные вещества гражданам, страдающим алкогольной зависимостью, с целью снятия алкогольной интоксикации, путём производства медицинских инъекций, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Первомайский районный суд приговорил медика к 2 годам условно с испытательным сроком 2 года. Сторона защиты пыталась оспорить решение суда первой инстанции, однако апелляция удовлетворена не была.
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