В Омске с 4 мая изменят приоритет движения на развязке на подходе к Ленинградскому мосту

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске с 4 мая на подходе к Ленинградскому мосту в районе Тюкалинской развязки вновь изменят приоритет движения.

Как уточнили в дептрансе, движение на этом участке будет организовано по схеме, которая близка к той, что действовала до начала работ по капремонту Ленинградского моста.

Теперь транспортные средства, выезжающие с левым поворотом со стороны АЗС на улицу Суворова, будут иметь приоритет в движении. Улица Суворова на данном примыкании вновь станет второстепенной.

Схема движения на участке. Фото: схема департамента транспорта.

— Решение о возврате к ранее действующей схеме организации движения при съезде с Тюкалинской развязки на улицу Суворова принято в связи со стабилизацией дорожной обстановки на указанном участке улично-дорожной сети. Комплекс мер, принимаемых в связи с частичным перекрытием Ленинградского моста, приносит положительные результаты: перераспределились транспортные потоки, снизилась плотность заторов и уменьшилось время проезда на данном участке, — рассказала замдиректора департамента транспорта Марина Расторгуева.

Напомним, завершить капитальный ремонт Лениградского моста планируют до 31 мая 2024 года. Омичи могут наблюдать за ходом работ онлайн благодаря камерам, установленным на стройплощадке.

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