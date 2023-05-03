Лед, лебеди и северное сияние: какие красивые места привлекли сибиряков этой зимой

Фото: Tele2.

Клиенты Tele2 посетили несколько десятков живописных уголков страны, но самым популярным у сибиряков направлением оказался Алтай.

Tele2 решила узнать, насколько у сибиряков популярен зимний природный туризм – поездки в живописные и одновременно холодные места, где можно полюбоваться красивыми видами и редкими животными. Основой исследования стали обезличенные данные о поездках клиентов оператора в период с декабря 2022 года по февраль 2023-го.

Фото: Tele2.

По зимнему турпотоку лидирует алтайское направление. Большое число путешественников зафиксировали в селах Чемал и Аскат (Республика Алтай). Эти места привлекают туристов горными пейзажами. Населенные пункты расположены на берегу самой известной алтайской реки Катунь, вода в которой зимой становится бирюзовой. Также многие сибиряки посетили лебединый заказник на озере Светлом, где зимуют птицы (Алтайский край).

На втором месте рейтинга – озеро Байкал, где активный туристический сезон начинается во второй половине зимы. Особенной популярностью пользуется природный каток в районе мыса Хобой и поселка Большого Голоустного. Здесь можно увидеть причудливый лед с пузырьками и узорами. Тройку самых привлекательных для сибиряков зимних мест замыкает город Кунгур на Урале, куда едут ради знаменитой ледяной пещеры.

Четвертое место – у Карелии. Здесь в лидерах две локации. Во-первых, горный парк Рускеала. Зимой на его территории работает красивая художественная подсветка. Также туристов привлекает заповедник Кивач с одноименным водопадом. Топ-5 рейтинга замыкают Курильские острова. Острова Кунашир и Итуруп славятся уникальной природой и редкими животными. Например, здесь можно увидеть сивучей и китов.

Шестая строчка – у села Териберка на Кольском полуострове. Это место подойдет для фотоохоты за северным сиянием и китами. На седьмом месте – Камчатка, куда туристы приезжают даже зимой ради завораживающих гейзеров и вулканов. На восьмой строчке рейтинга расположилось село Хатанга на Таймыре. Населенный пункт находится за полярным кругом. В Хатанге туристы могут посетить Музей мамонта и увидеть северное сияние.

В целом турпоток из Сибири в указанные локации увеличился на 11% по сравнению с прошлой зимой. Сильнее всего вырос интерес к Кунгурской пещере – турпоток туда увеличился в четыре раза. На втором месте по росту популярности – озеро Байкал (+125% к турпотоку). На третьем – село Териберка (+79%).

Фото: Tele2.

Самый большой прирост по поездкам показали клиенты Tele2 из Хакасии (+40%), Красноярского края (+33%) и Республики Алтай (+21%). При этом в абсолютных значениях по числу любителей зимнего туризма лидируют новосибирцы, кузбассовцы и жители Алтайского края.

В зимних путешествиях клиенты Tele2 потратили более 30 терабайт мобильного интернета (это более 30 тысяч гигабайт) и проговорили 350 000 минут. Активнее всего абоненты пользовались интернетом на Курильских островах, а больше всего звонили – в селе Хатанга.

В исследовании оператор учитывал туристов из макрорегиона «Сибирь» Tele2, куда входят Новосибирская, Кемеровская, Омская и Томская области, Красноярский и Алтайский края, Республики Алтай, Хакасия и Тыва.

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