ОНПЗ провел в омском политехе профориентационный квест для старшеклассников

Омский НПЗ провел ежегодную олимпиаду для десятиклассников. В этом году более ста омских школьников приняли участие в интеллектуальном конкурсе, который прошел в ОмГТУ. Ребята решали задания по химии и основам нефтепереработки.

Олимпиада прошла в формате увлекательного игрового квеста на основе сюжета фантастического фильма «Назад в будущее». Школьники восстановили работоспособность «машины времени, которая перенесла их в 1955 год». Практические задания экспериментального тура участники получали на «станциях», имитирующих производственные локации нефтеперерабатывающего предприятия. Ректор Омского политеха Дмитрий Маевский отметил, что проект способствует выявлению талантливых школьников, их профессиональному самоопределению

«Уникальность квест-олимпиады в том, что все ее задания были разработаны с учетом реальных производственных задач компании. В будущем ребята смогут применить полученные знания на практике в рамках обучения на базовой кафедре «Газпром нефти» в ОмГТУ», — отметил Дмитрий Маевский.

Команда омской гимназии № 117 стала победителями интеллектуальных состязаний. Участие в квест-олимпиаде позволит школьникам претендовать на поездку в Летнюю академию наук Омского НПЗ — уникальный образовательный интенсив по точным наукам.

«Омский НПЗ испытывает постоянную потребность в притоке амбициозных квалифицированных специалистов. Поэтому мы заинтересованы в профориентации молодых людей уже на ранних этапах. Эта работа ведется в рамках комплексной программы подготовки кадров «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ». Молодые люди получают практические знания и благодаря программе могут закрепить их в ходе оплачиваемой производственной практики на нашем предприятии», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Конкурс входит в программу «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ», благодаря которой обеспечивается подготовка высококвалифицированных кадров для промышленных предприятий региона.

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