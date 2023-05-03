Омские фермеры получат 160 миллионов рублей на развитие хозяйств

В Омской области подведены итоги конкурса на предоставление грантовой поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

57 заявок было подано на грант «Агростартап», 12 - на грант по развитию «Семейной фермы», 2 – на поддержку по кооперации. Жюри оценило претендентов по установленному набору критериев и определило лучших по сумме набранных баллов.

В итоге гранты «Агростартап» распределены между 13 участниками конкурса. Общая сумма средств на предоставление этого вида грантовой поддержки составит 55 млн рублей. Максимальная сумма гранта на одного заявителя - 5 млн рублей.

Гранты на развитие семейных ферм получат 5 фермеров. Сумма присужденных грантов варьируется от 10 до 20 млн рублей. Общий объём средств составит 89,1 млн рублей.

Грант сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы получил один СПК на сумму 20 млн рублей.

География победителей конкурсов включает 15 районов области: Муромцевский, Калачинский, Знаменский, Саргатский, Полтавский, Горьковский, Таврический, Седельниковский, Тарский, Называевский, Оконешниковский, Тюкалинский, Нововаршавский, Колосовский и Исилькульский.

Основные направления деятельности фермеров, успешно прошедших конкурсный отбор, - молочное и мясное скотоводство. Также в этом году конкурсанты подавали заявки на развитие овощеводства, пчеловодства, птицеводства.

- Мы видим, что интерес к фермерству растет и данная поддержка является хорошим подспорьем для хозяйства на любом этапе его развития, - рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Филонов.

Всего за пять лет победителями конкурса стали 219 фермерских хозяйств, а объем предоставленной грантовой поддержки превышает общую сумму 1 млрд 126 млн. рублей

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