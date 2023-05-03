В омских автосалонах стало больше иномарок с пробегом из Казахстана

Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

В омских автосалонах стало больше иномарок с пробегом. Поддержанные автомобили везут из соседнего Казахстана.

— Отличительная особенность Омской области — пограничное положение с Казахстаном, из которого на наш рынок привозят иномарки. Покупка авто в соседней стране и последующая перепродажа в Омске сдерживают рост рыночных цен на импортные автомобили с пробегом и расширяют их предложение, — пояснил управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов.

Отметим, за последний год продажи новых автомобилей упали на 60%. При этом вырос спрос на поддержанные машины. В целом по Сибири на одну проданную иномарку приходится 14 авто с пробегом.

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