В Омской области к выходным потеплеет до +27 градусов

Фото: Александр ГЛУЗ

В Омскую область к выходным придет настоящая летняя жара. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

Так, завтра, 4 мая, ночью от +2 до +7, местами до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +20...+25 градусов. Осадков на территории региона не ожидается. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду.

В пятницу, 5 мая, в ночные часы +4...+9. Днем погода в Омске и области будет по-настоящему летней: столбик термометра поднимется до +27 градусов. По-прежнему без осадков. Ветер западный, юго-западный. Его скорость составит от 3 до 13 метров в секунду.

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